На Украине победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию

В Виннице осудили победителя олимпиад по химии за создание нарколаборатории
Leon Rafael/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции в Виннице накрыли нарколабораторию, которая была организована бывшим победителем школьных олимпиад по химии. Об этом сообщили на сайте отдела коммуникации полиции Винницкой области.

По данным следствия, 27-летний мужчина организовал производство и сбыт психотропных веществ в больших объемах. Нарколабораторию он создал в частном доме. В ходе обысков правоохранители изъяли более 20 килограммов психотропов, свыше 100 килограммов прекурсоров, а также почти 300 килограммов химических реагентов.

Суд признал экс-победителя олимпиад виновным по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, хранении прекурсоров, незаконном завладении оборудованием для нарколаборатории. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В сентябре в Новосибирской области сотрудники ФСБ закрыли нарколабораторию, организованную местным жителем на деньги кураторов с Украины. Всего изъято около 40 килограммов синтетических наркотиков.

Ранее на Украине задержали военных ВСУ за распространение наркотиков.

