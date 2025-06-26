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На Украине задержали военных ВСУ за распространение наркотиков

ТАСС: украинские силовики задержали военных ВСУ за распространение наркотиков
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Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Службы безопасности Украины и МВД задержали несколько военнослужащих ВСУ в Сумах за распространение наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумах продолжаются конфликты местных полицейских с солдатами ВСУ. Так, представители СБУ и МВД Украины задержали несколько человек за распространение наркотиков, среди которых оказались и украинские военнослужащие», — рассказал собеседник агентства.

12 июня военнопленный украинской армии Андрей Карпиец рассказал, что оказался на службе в ВСУ после того, как его задержали за попытку сбыта наркотиков. По его словам, после задержания силовики доставили его в участок, а затем отвели к прокурору.

Там, как утверждает Карпиец, ему предложили выбор — тюремный срок, крупный штраф в размере $6 тыс. или служба в армии. Военнопленный также отметил, что такие схемы, по его мнению, отработаны и используются регулярно.

Ранее Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты».

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