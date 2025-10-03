На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бразилии ребенок два дня ждал скорую рядом с телами родителей в машине

В Бразилии четырехлетний ребенок двое суток ждал скорую после ДТП
В Бразилии четырехлетний ребенок ждал скорую в автомобиле рядом с телами родителей. Об этом сообщает Portal iG.

«Четырехлетний ребенок около двух дней выживал один рядом с телами своих родителей после того, как семья попала в автомобильную аварию на трассе BR-424 в Гараньюнсе , в регионе Агресте, штат Пернамбуку», — говорится в сообщении.

По данным Федеральной дорожной полиции, автомобиль попал в ДТП 27 сентября, но был найден только – 29. Мальчик, который был пристегнут и находился в автокресле, выжил после удара. Ребенок оставался в автомобиле 48 часов, пока его не спас местный житель, который заметил разбитую машину и позвал на помощь.

Также сообщается, что ребенок был в сознании и видимых травм не получил. По предварительной информации, машина столкнулась с лошадью, из-за чего водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Отец и мать ребенка получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Петербурге гаишник потерял сознание за рулем и наехал на людей.

