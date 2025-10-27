Девочки, не выжившие в аварии в Ревде, были сестрами

В Ревде полиция установила личности девочек, не выживших в ДТП

Девочки, которых не спасли после аварии в Ревде, приходились друг другу сестрами. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на официального представителя управления МВД по региону Валерия Горелых.

По словам собеседника, пострадавшие 2016 и 2018 годов рождения. Еще одна девочка, которая также получила травмы, но выжила, находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники полиции также установили личность водителя, им оказался уроженец Ревды.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Горелых подтвердил информацию о том, что мужчина был пьян.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, и, сбив трех школьниц, протаранил здание местного магазина. Девочки при этом находились на тротуаре и ожидали, пока загорится зеленый свет.

На кадрах с места можно увидеть, как машина виляет по дороге. Во время движения водитель едва не врезался в несколько автомобилей на дороге.

