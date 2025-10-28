В России предложили ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг

За нелегальную добычу криптовалюты необходимо ввести не только административную, но и уголовную ответственность, поскольку подобная деятельность подрывает экономическую безопасность России. Об этом в интервью ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов и эксперт по кибермошенничеству Евгений Машаров.

«Общественная палата выступает за скорейшее принятие законов о введении административной и уголовной ответственности за нелегальный майнинг», – подчеркнул Машаров.

По его словам, многие компании продолжают функционировать в «серой» зоне, незаконно подключаясь к электросетям и потребляя электроэнергию по тарифам, не предназначенным для промышленного использования, что приводит к перегрузке и выходу из строя оборудования,

Важно учитывать, добавил эксперт, что легальные майнинговые компании могут играть важную роль в создании инфраструктуры для развития инструментов криптовалюты в России.

Ранее полицейские в Ленобласти нашли майнинг-ферму, похитившую электроэнергии на 1 млрд рублей.