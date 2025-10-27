Полицейские в Ленобласти нашли майнинг-ферму, похитившую электроэнергии на 1 млрд рублей

В Ленинградской области полицейские пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы, через которую похищено электроэнергии на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, обыски провели на железнодорожных станциях Громово и Луговая Приозерского района, где были обнаружены контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты.

Предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами и предоставили им разрешения на установку оборудования на территории тяговых подстанций. В результате похищено свыше 80 млн кВт электроэнергии, а общий ущерб превышает миллиард рублей.

Во время расследования силовики задержали шестерых подозреваемых. У них изъяли компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы, деньги на сумму более 7 млн рублей и оборудование для майнинга.

Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Двоих фигурантов поместили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Калуге на оборонно-промышленном предприятии обнаружили майнинговую ферму.