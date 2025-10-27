На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейские в Ленобласти нашли майнинг-ферму, похитившую электроэнергии на 1 млрд рублей

МВД: в Ленобласти незаконная майнинг-ферма нанесла ущерб более 1 млрд рублей
true
true
true

В Ленинградской области полицейские пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы, через которую похищено электроэнергии на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, обыски провели на железнодорожных станциях Громово и Луговая Приозерского района, где были обнаружены контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты.

Предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами и предоставили им разрешения на установку оборудования на территории тяговых подстанций. В результате похищено свыше 80 млн кВт электроэнергии, а общий ущерб превышает миллиард рублей.

Во время расследования силовики задержали шестерых подозреваемых. У них изъяли компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы, деньги на сумму более 7 млн рублей и оборудование для майнинга.

Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Двоих фигурантов поместили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Калуге на оборонно-промышленном предприятии обнаружили майнинговую ферму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами