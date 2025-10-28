Дмитрий Гордон заявил, что его сыновья призывного возраста не живут на Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) заявил, что его сыновья призывного возраста не проживают на территории Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью, отвечая на вопрос о службе своих детей в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По словам Гордона, двое его детей живут в Соединенных Штатах, причем один имеет американское гражданство, а другой длительное время там проживает. Третий сын, как отметил журналист, освобожден от призыва по состоянию здоровья.

В украинских социальных сетях и медиа вызвало резонанс это заявление, особенно на фоне предыдущих высказываний журналиста о необходимости защиты территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

В апреле 2023 года Гордон аналогичным образом объяснил, почему его дети не на фронте.

После этих слов официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла украинского журналиста. Она заявила, что и Гордон, и его дети, которые живут в США, осознают преступный характер действий Вооруженных сил Украины. Дипломат добавила, что конфликт на Украине и пропаганда являются для журналиста и его детей «просто бизнесом, зарабатыванием денег без работы».

Ранее Захарова уличила Гордона в молчании, потому что «он мочи в рот набрал».