Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная опасность пельменей

Доцент Быстров: употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю

close
Depositphotos

Пельмени можно включать в рацион школьников с учетом ряда факторов, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Пельмени обычно содержат мясо, что обеспечивает белок, а также углеводы из теста. Однако важно, чтобы они были приготовлены из качественных ингредиентов и не содержали лишних добавок. Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара. Однако чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу», — объяснил он.

Употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю. Важно разнообразить рацион, включая овощи, фрукты, злаки и другие источники белка. Важно следить за сбалансированностью рациона школьника. Пельмени могут быть хорошим дополнением к разнообразному меню, но не должны быть основным блюдом.

«Для составления оптимального рациона для детей рекомендуется всегда консультироваться с врачом или диетологом», — резюмировал Быстров.

Ранее россиянам рассказали, как получить максимум пользы от сезонных овощей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами