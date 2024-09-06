Названа главная опасность пельменей

Пельмени можно включать в рацион школьников с учетом ряда факторов, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Пельмени обычно содержат мясо, что обеспечивает белок, а также углеводы из теста. Однако важно, чтобы они были приготовлены из качественных ингредиентов и не содержали лишних добавок. Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара. Однако чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу», — объяснил он.

Употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю. Важно разнообразить рацион, включая овощи, фрукты, злаки и другие источники белка. Важно следить за сбалансированностью рациона школьника. Пельмени могут быть хорошим дополнением к разнообразному меню, но не должны быть основным блюдом.

«Для составления оптимального рациона для детей рекомендуется всегда консультироваться с врачом или диетологом», — резюмировал Быстров.

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