Врач рассказала, через сколько после пробуждения можно пить чай

О том, можно ли пить чай сразу после пробуждения и какое время для этого наиболее оптимально, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

По словам врача, начинать день с чашки чая практически сразу после пробуждения допустимо, но стоит учитывать некоторые моменты для получения максимальной пользы.

«Оптимальное время для утреннего чаепития — спустя 15–20 минут после пробуждения. За это время начинают активизироваться процессы пищеварения. При этом лучше предварительно выпить стакан воды теплой или комнатной температуры, чтобы компенсировать обезвоживание за ночное время», — рассказала специалист.

При этом она обратила внимание, что разные виды чая обладают разными эффектами. Так, зеленый чай бодрит за счет кофеина, но действует мягче, чем кофе. Черный чай обладает аналогичным действием, но дает больше энергии по сравнению с зеленым чаем. А травяной чай — самый предпочтительный вариант для пищеварения и иммунитета.

«Важно отметить, что строго не рекомендуется добавлять сахар или молоко в чай, так как такой продукт может вызывать тяжесть или тошноту», — предупредила врач.

А слишком крепкий чай, по словам врача, может вызвать изжогу из-за раздражения слизистой желудка, запоры и тошноту. Особенно осторожными следует быть тем, кто страдает гастритом и повышенной кислотностью.

