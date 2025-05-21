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Россиян предупредили о вреде чая в пакетиках

Врач Михалева: красители в чае в пакетиках грозят проблемами с ЖКТ и аллергией
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Вреден ли чай в пакетиках? Это один из вопросов, который активно обсуждается в сети. Разобраться в нем в беседе с «Газетой.Ru» помогла врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Врач отметила, что сам по себе чай, который находится в пакетиках, безопасен. Однако, как правило, для изготовления пакетированных чаев используется низкосортный чай.

«В данном случае производители используют мелко измельченный лист чая, который образуется при фасовке крупного или мелколистового чая в обычной упаковке. И, соответственно, вкусовые качества такой продукции несколько хуже. Поэтому, если вы любитель чая, то рекомендуется покупать чай в упаковке», — рассказала Михалева.

Однако если в составе пакетированного чая есть ароматизаторы, вкусовые добавки и красители, то его употребление может грозить определенными проблемами со здоровьем, предупредила врач.

«Конечно, ароматизаторы и другие пищевые добавки, которые используются при производстве такой продукции, разрешены к использованию на территории РФ. Однако они могут приводить к некоторым неприятным последствиям у людей, которые склонны к аллергии или к каким-то пищевым непереносимостям», — объяснила специалист.

При этом она отметила, что еще хуже, если в пакетированный чай производитель добавляет красители, чтобы внешний вид заваренного чая был более приятным.

«Во-первых, это говорит о том, что используется очень низкий сорт чая. И, во-вторых, эти красители могут вызвать негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции», — предупредила врач.

По ее словам, определить есть ли красители в чае, достаточно просто: если чай очень быстро заваривается (буквально сразу же в воде появляется темный цвет); если на чашке остается темный налет, который трудно отмыть.

«Но нужно предупредить, что в норме налет на чашке может остаться даже при заваривании хорошего черного чая, если он долго находится в чашке (более нескольких часов). Если же вы только выпили чай, а в кружке уже образовался налет, то, скорее всего, использовался краситель», — добавила Михалева.

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