Каждый третий россиянин после отпуска задумывался об увольнении

Россияне, возвращаясь из отпуска, чаще всего испытывают проблемы с концентрацией (их назвали 44% респондентов), снижение работоспособности и мотивации (34%) и, наоборот, ощущение перезагрузки, прилив энергии и сил (32%). Это показало исследование get experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также назывались желание поскорее приступить к проектам (24%), ощущение безнадежности и пессимизма (24%), нарушение сна (23%), чувство бесполезности или тревоги (19%) и раздражительность (16%). Еще на два варианта — ощущение апатии и желание распланировать работу, чтобы избежать завалов — пришлось 3% ответов.

Распределение ответов у разных групп участников опроса различается. Так, у специалистов в первой тройке оказались проблемы с концентрацией (48%), снижение работоспособности (41%) и ощущение безнадежности (32%), у руководителей отделов — ощущение перезагрузки (54%), проблемы с концентрацией (36%) и желание поскорее приступить к проектам (32%), а у директоров — те же три ощущения, но в других пропорциях: ощущение перезагрузки (40%), проблемы с концентрацией (40%) и желание поскорее приступить к проектам (30%). Ни один директор не рассказал, что становится после отпуска раздражительным, а об апатии и желании распланировать работу упомянули только рядовые специалисты.

О том, что после отпуска у них нет каких-то особых ощущений и все идет как обычно, сообщили 20% участников опроса, в том числе 18% специалистов, 20% директоров и 25% руководителей отделов.

Рассуждая о том, что могло бы помочь им плавно войти в рабочий режим после отпуска, две трети (66%) респондентов назвали планирование минимальной нагрузки на первые 2-3 рабочих дня. О проведении коротких апдейтов по проектам с обсуждением достигнутых за время их отсутствия результатов для возвращения фокуса и ощущения вовлеченности упомянули 48%, об организации неформальной встречи с руководителем и командой — 35%.

Треть профессионалов (33%) считают важными лояльность руководителя и похвалу от него, почти столько же (30%) — участие в общих кофе-брейках, коротких встречах с командой для снижения тревожности. Другие варианты (планирование и описание краткосрочных целей на ближайшие дни, выход из отпуска в конце, а не в начале недели, формирование таблицы с информацией до/после отпуска и т.д.) выбрали в общей сложности 9% респондентов.

Чуть более трети (34%) участников опроса признались, что после отпуска у них возникало желание уволиться, причем у 28% дело ограничилось только мыслями, а 6% уволились в течение 1-2 месяцев после выхода на работу. Чаще всего мысли об увольнении возникали после отпуска у директоров (в 44% случаев), но ни один из них не увольнялся. Среди специалистов думали после отпуска об увольнении 30%, в том числе 6% тех, кто увольнялся, а среди руководителей отделов задумывались 39%, но увольнялись только 8% из них.

Отношение участников опроса к работе во время отпуска различается. 35% говорят, что выполняют рабочие задачи, но только если они срочные. Почти две трети (63%) рассказали, что не работают, но отвечают на рабочие вопросы, причем 4% — только если это вопросы от руководителя. 59% могут ответить не только начальнику, но и коллегам: для 45% это норма, а 14% это раздражает. Вообще не работают в отпуске только 2% респондентов.

Больше всего ответов о работе над срочными задачами во время отпуска было от директоров — 56% против 27% у специалистов и 44% у руководителей отделов. При этом они реже других считают ответы на вопросы коллег и руководства нормой (33%) и никогда не говорят, что вообще не работают в отпуске. Доля тех, кто отвечает на рабочие вопросы и от руководителей, и от коллег, выше всего среди специалистов — 67% (47% считают это нормальным, и 20% раздражаются). Для сравнения: среди руководителей отделов так делают 48%, среди директоров — 44%.

Говоря об уровне снижения продуктивности персонала после возвращения из отпуска, работодатели оценили его по 10-балльной шкале, где 1 — «не замечаю снижения», а 10 — «значительное падение». О незначительном снижении (1-3 балла) заявили 37%, о заметном (4-7 баллов) — 47%, и еще 16% признали, что работоспособность сотрудников после отпуска существенно снизилась: оценку в 8 баллов дали 7%, а в 10 баллов — 9%. Средний балл составил 4,8.

Со случаями увольнения сотрудников в течение 1-2 месяцев после возвращения из отпуска сталкивались 59% работодателей: у 52% такое бывало редко, у 7% — часто.

Более половины работодателей (54%) говорят, что у них не принято ставить задачи находящимся в отпуске сотрудникам, 33% отметили, что сами они не ставят задачи своим сотрудникам, но не контролируют коллег из других отделов, которые теоретически могут написать отпускникам, и 13% назвали нормой привлечение сотрудников к срочным задачам во время отпуска.

Ранее выяснилось, что россияне массово едут в отпуск, чтобы отоспаться.