Акмаль сделал предложение своей девушке в Италии

Певец Акмаль предложил своей девушке Александре пожениться после четырех лет романа

Туркменистанский певец, звезда «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Акмаль (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) сделал предложение своей девушке Александре в Италии. Соответствующим видео он поделился в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике Акмаль показал, как катается на катере по озеру Комо, на безымянном пальце можно увидеть кольцо.

«10 дней как жених и невеста», — подписал видео 21-летний артист.

Акмаль и Александра вместе уже четыре года.

Акмаль был звездой шоу «Голос. Дети», после чего смог попасть на большую сцену. Успех на телевидении также позволил ему записать два альбома.

В марте Акмаль расплакался во время своего концерта в Санкт-Петербурге. 21-летний артист спел поклонникам песню о бабушке, которой не стало уже давно, после чего не смог сдержать слез.

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