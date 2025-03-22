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Akmal' расплакался на сцене

В Санкт-Петербурге певец Akmal' расплакался после песни о бабушке
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Алексей Майшев/РИА Новости

Туркменистанский певец Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) расплакался во время своего концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Super.

21-летний артист спел поклонникам песню о бабушке, которой не стало уже давно, после чего не смог сдержать слез.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за честные эмоции. Сегодня я безумно рад, что этот вечер состоялся», — заявил Ходжаниязов.

Акмаль был звездой шоу «Голос. Дети», после чего смог попасть на большую сцену. Успех на телевидении также позволил ему записать два альбома.

В 2024 году Akmal' попал в заголовки СМИ, после того, как рассказал, как поставил на место взрослую поклонницу. Он назвал 55-летнюю женщину психически больной. Музыкант подчеркнул, что никогда в жизни не отвечал на комментарии, но, зайдя в паблик и увидев оскорбительные комментарии взрослой женщины, не удержался.

Ранее Глеб Самойлов отменил концерт в последний момент.

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