Прибывшая из Вьетнама россиянка пыталась провезти в сумке чучело крокодила

В аэропорту Новокузнецка у женщины обнаружили чучело крокодила
Telegram-канал ФТС России | ProТаможню

Россиянку задержали в аэропорту Новокузнецка после попытки ввезти в страну чучело животного. Об этом сообщает ФТС России.

Женщина прилетела из Вьетнама. Во время осмотра у нее в дорожной сумке обнаружили рептилию.

«Экспертиза подтвердила, что это чучело сиамского крокодила», – говорится в публикации.

В беседе с сотрудниками таможни она рассказала, что купила предмет в качестве сувенира, таким образом пополнив свою коллекцию. О том, что чучело необходимо декларировать, она не знала.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. В случае, если вину женщины докажут, она может получить штраф. Помимо этого, у нее конфискуют чучело крокодила.

До этого на границе с Абхазией мужчину задержали за попытку провести через границу 250 пачек сигарет. Табачные изделия он спрятал в большом плюшевом медведе, еще часть – под водительским сиденьем. В результате фигурант получил два протокола об административных правонарушениях.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъяли 40 ножей.

