На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Контрабандист спрятал сигареты в плюшевом медведе и попался на границе

На границе с Абхазией задержали мужчину, который вез сигареты в плюшевом медведе
true
true
true
close
ФТС России

В Адлере задержали мужчину, которые пытался ввезти в Россию 250 пачек сигарет в плюшевом медведе и тайниках автомобиля, сообщает ФТС России.

Таможенники остановили для стандартного досмотра автомобиль, прибывший из Абхазии, и обнаружили на заднем сидении плюшевую игрушку в виде белого медведя, который привлек их внимание. В ходе сканирования выяснилось, что в игрушке находятся 150 пачек сигарет, а еще 100 пачек спрятаны под водительским сиденьем, в бардачке и в чехле переднего пассажирского кресла. На пачках отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка.

Водитель признался, что знал об ограничениях на ввоз табачной продукции и спрятал товар намеренно. У контрабандиста изъяли автомобиль и сигареты, а на него самого составили два протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП РФ.

Ранее россиянин не попал на свадьбу к сыну в Турцию из-за необычного подарка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами