Контрабандист спрятал сигареты в плюшевом медведе и попался на границе

На границе с Абхазией задержали мужчину, который вез сигареты в плюшевом медведе

В Адлере задержали мужчину, которые пытался ввезти в Россию 250 пачек сигарет в плюшевом медведе и тайниках автомобиля, сообщает ФТС России.

Таможенники остановили для стандартного досмотра автомобиль, прибывший из Абхазии, и обнаружили на заднем сидении плюшевую игрушку в виде белого медведя, который привлек их внимание. В ходе сканирования выяснилось, что в игрушке находятся 150 пачек сигарет, а еще 100 пачек спрятаны под водительским сиденьем, в бардачке и в чехле переднего пассажирского кресла. На пачках отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка.

Водитель признался, что знал об ограничениях на ввоз табачной продукции и спрятал товар намеренно. У контрабандиста изъяли автомобиль и сигареты, а на него самого составили два протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП РФ.

Ранее россиянин не попал на свадьбу к сыну в Турцию из-за необычного подарка.