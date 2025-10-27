На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С бывших владельцев «Домодедово» взыскали более 3 млрд рублей

Экс-владельцы «Домодедово» Коган и Каменщик заплатят 3 млрд рублей
Суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам »Домодедово» Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более 3 миллиардов рублей, инициированный Генеральной прокуратурой РФ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как поясняется в сообщении, был выявлен факт неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и штрафов бывшими владельцами группы компаний Домодедово. По данным прокуратуры, общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 млрд рублей, поэтому по инициативе надзорного ведомства ФНС России направила в суд иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о взыскании с них данной суммы в пользу государства.

Уточняется, что Домодедовский городской суд Московской области «иск удовлетворил в полном объеме». Поясняется, что Генпрокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления в силу.

17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

Ранее стало известно, что Минфин России планирует продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года.

