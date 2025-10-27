В России запущен проект «Хранители памяти» для защиты исторической правды

В Москве дан старт международному проекту «Хранители памяти». Его запуск приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и направлен на актуализацию темы сохранения исторической памяти и противодействие фальсификации исторических фактов, сообщили в Россотрудничестве.

Отмечается, что к проекту присоединились 75 молодых представителей профильного сообщества исследователей в сфере истории, архивного дела и других смежных гуманитарных наук из 23 стран Азии, СНГ, Европы, Африки и Латинской Америки.

Выступая на официальном открытии проекта, официальный представитель МИД России Мария Захарова и замглавы Россотрудничества Игорь Чайка акцентировали внимание на важности сохранения исторической правды, особенно в настоящее время — в контексте современных попыток ее искажения за рубежом.

«Для нас, как для агентства, вовлеченного в непрерывную работу по сохранению исторической правды и противодействию фальсификации истории, особенно ценно видеть иностранных профессионалов, разделяющих с Россией общие идеалы, заинтересованных в получении объективной информации об исторических событиях. Именно поэтому мы в Россотрудничестве решили запустить подобный проект, который надеемся в дальнейшем развивать и масштабировать», — подчеркнул Чайка.

Он добавил, что для участников подготовлена насыщенная программа, в ходе которой они посетят знаковые места, связанные с историей Великой Отечественной войны, в том числе Музей Победы на Поклонной горе, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Дом русского зарубежья.

Также, по словам Чайки, участники проекта присоединятся к Форуму сотрудничества, приуроченному к 100-летию народной дипломатии и научно-практической конференции «Люди и судьбы: соотечественники во время Великой отечественной войны».

«Убежден, что благодаря нашим ведущим специалистам и спикерам у вас будет возможность получить конкретные прикладные знания, которые позволят вам отстаивать и популяризировать историческую правду в своих странах», — резюмировал Чайка.

Мария Захарова выступила перед участниками с лекцией и рассказала о беспринципных методах западных элит в попытке оправдать преступления фашистов и переписать историю.