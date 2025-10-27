На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам предложили разнообразить меню царской сельдью

На рынки «Москва — на волне» доставили свежую партию тугунка
true
true
true
close
Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

На рынках «Москва — на волне» появилась свежая партия тугунка — сибирской рыбы семейства сиговых, также известной как царская или сосьвинская сельдь. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Отмечается, что тугунок обитает исключительно в сибирских реках, таких как Енисей, Обь, Лена и Яна. Рыба получила известность после Ялтинской конференции --соленый тугунок был включен в меню участников. В таком же виде деликатес представлен на рынках «Москва — на волне» в районах Косино-Ухтомский и Митино.

Тугунок ценится за высокое содержание ненасыщенных жирных кислот омега-3, благоприятно влияющих на сердечно-сосудистую систему, также она богата кальцием и фосфором.

Ранее сообщалось, что рынки «Москва — на волне» начали работу в Косино-Ухтомском в ноябре 2023 года, а в Митине — в сентябре 2024-го. Их суммарная посещаемость уже превысила отметку в два млн человек, реализовано около 1,5 тыс. тонн продукции. Ассортимент включает более 600 видов рыбы и морепродуктов из разных регионов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами