Москвичам предложили разнообразить меню царской сельдью

На рынках «Москва — на волне» появилась свежая партия тугунка — сибирской рыбы семейства сиговых, также известной как царская или сосьвинская сельдь. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Отмечается, что тугунок обитает исключительно в сибирских реках, таких как Енисей, Обь, Лена и Яна. Рыба получила известность после Ялтинской конференции --соленый тугунок был включен в меню участников. В таком же виде деликатес представлен на рынках «Москва — на волне» в районах Косино-Ухтомский и Митино.

Тугунок ценится за высокое содержание ненасыщенных жирных кислот омега-3, благоприятно влияющих на сердечно-сосудистую систему, также она богата кальцием и фосфором.

Ранее сообщалось, что рынки «Москва — на волне» начали работу в Косино-Ухтомском в ноябре 2023 года, а в Митине — в сентябре 2024-го. Их суммарная посещаемость уже превысила отметку в два млн человек, реализовано около 1,5 тыс. тонн продукции. Ассортимент включает более 600 видов рыбы и морепродуктов из разных регионов России.