В ЕК ответили на вопрос о расследовании терактов на «Северных потоках»

Расследование терактов на «Северных потоках» является обязанностью стран Евросоюза, Еврокомиссия не следит за ним. Об этом РИА Новости сообщил представитель ЕК.
На просьбу агентства прокомментировать новое задержание в ЕС граждан Украины в связи с расследованием теракта на «Северных потоках» представитель ЕК заявил, что расследования и обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры находятся в ведении государств‑членов содружества.
В августе текущего года итальянские карабинеры, действуя по запросу прокуратуры Германии, произвели арест 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова в провинции Римини. Кузнецов подозревается в координации террористического акта. В сентябре Болонский суд вынес решение об экстрадиции Кузнецова немецким властям.
Также в сентябре сообщалось о задержании Владимира Журавлева, подозреваемого в совершении диверсии на «Северных потоках», который был задержан в Польше по запросу властей Германии. 1 октября Окружной суд Варшавы принял решение о его аресте сроком на семь дней.
Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать теракт на «Северных потоках».