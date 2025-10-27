Назван характерный признак менингококковой инфекции

Коварство менингококковой инфекции заключается в том, что на начальных стадиях она протекает как обычная ОРВИ. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова. По ее словам, отличительным симптомом заболевания, на который нужно немедленно реагировать, является характерная сыпь.

«Кровоизлияние, характерные, массивные, неправильные формы, бледно-розовые, плотные, поднимаются над кожей и не исчезают, когда на них давишь», — описала специалист.

Для проверки она посоветовала использовать «пробы со стеклянным стаканом»: если при надавливании сыпь не бледнеет — это тревожный признак болезни. Кроме того, может появиться свето- и шумобоязнь. В этих случаях немедленно следует вызвать скорую помощь, подчеркнула Зайниддинова.

Врач-иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что вакцинация является лучшим способом защиты от менингита. Он посоветовал внести процедуру в календарь прививок.

Как отмечал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров, характерный симптом менингита, при котором необходима срочная госпитализация, — это невозможность дотянуться подбородком до груди.

Ранее россиян предупредили о резком росте кишечных инфекций осенью.