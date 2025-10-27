На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван характерный признак менингококковой инфекции

Врач Зайниддинова: сыпь может указывать на менингококковую инфекцию
close
Depositphotos

Коварство менингококковой инфекции заключается в том, что на начальных стадиях она протекает как обычная ОРВИ. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова. По ее словам, отличительным симптомом заболевания, на который нужно немедленно реагировать, является характерная сыпь.

«Кровоизлияние, характерные, массивные, неправильные формы, бледно-розовые, плотные, поднимаются над кожей и не исчезают, когда на них давишь», — описала специалист.

Для проверки она посоветовала использовать «пробы со стеклянным стаканом»: если при надавливании сыпь не бледнеет — это тревожный признак болезни. Кроме того, может появиться свето- и шумобоязнь. В этих случаях немедленно следует вызвать скорую помощь, подчеркнула Зайниддинова.

Врач-иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что вакцинация является лучшим способом защиты от менингита. Он посоветовал внести процедуру в календарь прививок.

Как отмечал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров, характерный симптом менингита, при котором необходима срочная госпитализация, — это невозможность дотянуться подбородком до груди.

Ранее россиян предупредили о резком росте кишечных инфекций осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами