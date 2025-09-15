Врач назвал наиболее эффективный способ защиты от менингита

Несмотря на отсутствие масштабных эпидемий в России, менингит остается серьезным заболеванием, представляющим собой воспаление твердой мозговой оболочки. Об этом в беседе с RT напомнил врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Оно может вызываться менингококком или гемофильной палочкой. И тот и другой могут нападать на взрослого человека. От гемофильной палочки есть прививка. И от менингококка тоже», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что вакцинация является лучшим способом защиты от заболевания. Вакцину от менингита, вызванного гемофильной палочкой, по его словам, планируют внести в календарь прививок.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров до этого говорил, что главный симптом менингита, при котором необходима срочная госпитализация, — это невозможность дотянуться подбородком до груди.

