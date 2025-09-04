Россиянам назвали неожиданный симптом менингита

При менингококковой инфекции у человека может развиться менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Главный симптом заболевания, при котором необходима срочная госпитализация, – это невозможность дотянуться подбородком до груди, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров.

В последние месяцы наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией.

«Выявить всех больных чрезвычайно сложно, так как она может протекать в разных формах, например в виде менингококковым назофарингита. Заболевание сочетает в себе симптомы ринита (воспаления носовых ходов) и фарингита (воспаления глотки). Именно эти люди представляют наибольшую эпидемиологическую опасность», – рассказал врач.

Клиническая картина менингита довольно яркая: высокая температура, упорная головная боль, и самое главное ригидность затылочных мышц.

«В норме человек может подбородком достать до грудины, а вот при менингите ему это сделать не удастся. При любом, даже минимальном подозрении на менингит необходима срочная госпитализация. «Менингококковая инфекция любит упитанных детей и цветущих взрослых», — говорили старые врачи. Как это ни странно, но длительно и часто болеющие дети как раз реже заболевают именно менингококковой инфекцией», – отметил врач.

Вакцинация от менингококковой инфекции не внесена в национальный календарь профилактических прививок, однако врач подчеркивает ее важность и призывается привиться. По его словам, антитела после вакцинации определяются как минимум три года.

