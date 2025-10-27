В Свердловской области мужчина с бензопилой напал на молодых людей и попал на видео

Житель Свердловской области пытался напугать молодежь бензопилой, но сам был вынужден спасаться бегством, передает kp.ru.

Инцидент произошел ранним утром 27 октября у бара «Мохито» в поселке городского типа Арти. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, агрессивный мужчина с работающей бензопилой приблизился к толпе и начал крутиться на месте, держа инструмент на вытянутых руках.

Это не испугало молодых людей, в числе которых была даже девушка. Они стали наступать и в конце концов вынудили хулигана покинуть место происшествия. Убегая, он выронил бензопилу после того, как один из догонявших пнул его по ягодицам.

В УМВД по Свердловской области сообщили, что личность нападавшего уже установлена. Им оказался 28-летний местный житель Кирилл Нефедов, который незадолго до инцидента поссорился с компанией односельчан и решил отомстить им.

«Гражданин Нефедов, так зовут нашего «уральского Рэмбо», дошел до своего дома примерно в ста метрах от места конфликта, вооружился бензопилой фирмы Stihl, завел ее и вернулся в эпицентр криминальных событий. Попугав своих оппонентов, к счастью, никого из них не травмировав, вернулся к себе в жилище. С большей долей вероятности ближайшие несколько суток молодой человек с неадекватным поведением проведет под стражей в камере для задержанных местного отдела полиции», — отметил начальник пресс-службы Валерий Горелых.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

