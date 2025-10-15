На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калуге на оборонно-промышленном предприятии обнаружили майнинговую ферму

СК: возбуждено уголовное дело из-за незаконного майнинга на предприятии в Калуге
Telegram-канал Калужский Следком

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в организации майнинговых ферм на территории предприятия. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2025 года сотрудники одной из калужских организаций сговорились и установили на производственной площадке три фермы для добычи криптовалют ради собственной выгоды. Из-за этого счета предприятия за электроэнергию выросли более чем на миллион рублей.

Нарушения выявили сотрудники УФСБ по Калужской области. Они изъяли оборудование, применявшееся для майнинга, а также телефоны и компьютеры подозреваемых.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По данным Telegram-канала Евгения Серкина «ES!», который показал видео задержания майнеров, незаконная ферма для добычи криптовалюты был организована на оборонно-промышленном предприятии.

В сентябре в иркутском лесу нашли майнинг-ферму, оставившую без света поселок Малое Голоустное. После короткого замыкания на врезке у местных жителей пропало электричество. Были обесточены шесть социальных объектов и 486 домов, где проживают 1262 человека.

Ранее в Дагестане майнинг-ферма нанесла ущерб на 14 млн рублей.

