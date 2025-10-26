В Москве подвели итоги Всероссийской молодежной премии «ШУМ»

Победителями Всероссийской молодежной премии «ШУМ» в 2025 году стали 36 медиаспециалистов из 19 регионов России, они разделили призовой фонд в размере 12 млн рублей. Об этом cтало известно на церемонии награждения лауреатов и призеров премии, прошедшей 25 октября в Национальном центре «Россия».

По словам первого заместителя руководителя ддминистрации президента РФ Сергея Кириенко, в этом году на участие в премии поступило 15 тыс. заявок. Он отметил, что участники сообщества «ШУМ» в 2026 году войдут в информационную дирекцию Международного фестиваля молодежи в Красноярске.

«Вашего мастерства и горящих глаз хватит для того, чтобы не просто справиться с этой задачей, а сделать так, чтобы наши гости со всего мира узнали, что такое молодое профессиональное сообщество современных журналистов и блогеров России», — отметил Кириенко.

Также он объявил победителей спецноминации «Страна героев», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Первое место занял Николай Ярош из Белгородской области с военно-историческим проектом «Зеленая книга», созданным для сохранения и передачи живой памяти о подвигах защитников Отечества.

Всего премия включала 12 тематических номинаций. Особое внимание было уделено отраслевым медиа, которые освещают актуальные экономические и социальные вопросы, а также новости в области здравоохранения, информационных технологий, образования и других сфер. Отмечены были как федеральные, так и региональные СМИ.

В число официальных партнеров премии вошел медиахолдинг Rambler&Co.

Сообщается, что в финал премии в этом году вышли 84 участника из 34 регионов. Победители получили денежные призы от 100 тыс. рублей до 600 тыс. рублей и поддержку от партнеров.

Кроме того, 50 медиаспециалистов выиграли конкурс на участие в отраслевых блог-турах, которые состоялись в августе этого года.

Финалисты, победители и призеры также получили доступ к профильным образовательным программам и возможность пройти стажировки в крупных компаниях и подведомственных организациях.

«С этого года образовательные программы Центра развития молодежных медиа «ШУМ» вошли в нацпроект «Молодежь и дети». Сегодня это не только молодежный форум, а полноценный комплекс проектов и направлений, помогающих молодым людям реализоваться в медиа и журналистике», — рассказал глава Росмолодежи Григорий Гуров.