На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве подвели итоги Всероссийской молодежной премии «ШУМ»

Лауреатами премии «ШУМ» стали 36 молодых медиаспециалистов из 19 регионов России
true
true
true
close
Пресс-служба премии «ШУМ»

Победителями Всероссийской молодежной премии «ШУМ» в 2025 году стали 36 медиаспециалистов из 19 регионов России, они разделили призовой фонд в размере 12 млн рублей. Об этом cтало известно на церемонии награждения лауреатов и призеров премии, прошедшей 25 октября в Национальном центре «Россия».

По словам первого заместителя руководителя ддминистрации президента РФ Сергея Кириенко, в этом году на участие в премии поступило 15 тыс. заявок. Он отметил, что участники сообщества «ШУМ» в 2026 году войдут в информационную дирекцию Международного фестиваля молодежи в Красноярске.

«Вашего мастерства и горящих глаз хватит для того, чтобы не просто справиться с этой задачей, а сделать так, чтобы наши гости со всего мира узнали, что такое молодое профессиональное сообщество современных журналистов и блогеров России», — отметил Кириенко.

Также он объявил победителей спецноминации «Страна героев», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Первое место занял Николай Ярош из Белгородской области с военно-историческим проектом «Зеленая книга», созданным для сохранения и передачи живой памяти о подвигах защитников Отечества.

Всего премия включала 12 тематических номинаций. Особое внимание было уделено отраслевым медиа, которые освещают актуальные экономические и социальные вопросы, а также новости в области здравоохранения, информационных технологий, образования и других сфер. Отмечены были как федеральные, так и региональные СМИ.

В число официальных партнеров премии вошел медиахолдинг Rambler&Co.

Сообщается, что в финал премии в этом году вышли 84 участника из 34 регионов. Победители получили денежные призы от 100 тыс. рублей до 600 тыс. рублей и поддержку от партнеров.

Кроме того, 50 медиаспециалистов выиграли конкурс на участие в отраслевых блог-турах, которые состоялись в августе этого года.

Финалисты, победители и призеры также получили доступ к профильным образовательным программам и возможность пройти стажировки в крупных компаниях и подведомственных организациях.

«С этого года образовательные программы Центра развития молодежных медиа «ШУМ» вошли в нацпроект «Молодежь и дети». Сегодня это не только молодежный форум, а полноценный комплекс проектов и направлений, помогающих молодым людям реализоваться в медиа и журналистике», — рассказал глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами