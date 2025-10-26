В Институте Пушкина рассказали, когда слово «вы» пишется с большой буквы

Слово «вы» следует писать с большой буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

«В литературной речи личное местоимение «вы» рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу - в письмах, официальных документах», — сказал он.

Катышев добавил, что слова «вы» и «ваш» пишутся с прописной буквы в текстах, предназначенных для многократного использования — в анкетах, рекламе, листовках.

До этого главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что за вариантом слова «звОнит» будущее. По ее словам, все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.

