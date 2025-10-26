На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Институте Пушкина рассказали, когда слово «вы» пишется с большой буквы

Катышев: слово «вы» пишется с заглавной буквы при обращении к конкретному лицу
true
true
true
close
Shutterstock/Oleg Elkov

Слово «вы» следует писать с большой буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

«В литературной речи личное местоимение «вы» рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу - в письмах, официальных документах», — сказал он.

Катышев добавил, что слова «вы» и «ваш» пишутся с прописной буквы в текстах, предназначенных для многократного использования — в анкетах, рекламе, листовках.

До этого главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что за вариантом слова «звОнит» будущее. По ее словам, все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.

Русский язык считается одним из самых сложных: в нем шесть падежей, много правил и исключений. Однако он определенно не в лидерах по трудности изучения, ведь есть языки, где нужно запомнить тысячи иероглифов, десятки падежей и множество значений одного слова в зависимости от тона. Какие языки считаются самыми сложными в освоении и как можно облегчить их изучение, рассказывает «Газета.Ru».

Ранее россияне рассказали, как отнесутся к смене ударения в слове «звонит».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами