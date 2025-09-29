10 самых сложных языков в мире: на их фоне выучить английский проще простого

Русский язык считается одним из самых сложных: в нем шесть падежей, много правил и исключений. Однако он определенно не в лидерах по трудности изучения, ведь есть языки, где нужно запомнить тысячи иероглифов, десятки падежей и множество значений одного слова в зависимости от тона. Какие языки считаются самыми сложными в освоении и как можно облегчить их изучение, рассказывает «Газета.Ru».

Как определяют сложность языка

Назвать какой-то один язык самым сложным в мире нельзя, так как это зависит от многих факторов. Например, эстонцам легче понять предложение на финском языке, а россиянам — на сербском, даже не зная его основ. Представители тюркских народов расслышат знакомые слова на узбекском или турецком языках.

Сложность языка определяется целым рядом критериев, объяснила лингвист и преподаватель иностранных языков Антонина Чернышева. Среди них:

Фонетика : наличие или отсутствие звуков, которых нет в родном языке; тонов (например, тональные языки с разными значениями одной и той же слоговой формы), правила ударения и интонации.



: наличие или отсутствие звуков, которых нет в родном языке; тонов (например, тональные языки с разными значениями одной и той же слоговой формы), правила ударения и интонации. Грамматика : сложность системы склонений, спряжений, видовременных форм; количество грамматических категорий (например, род, падеж, артикли); аналитичность или синтетичность языка; порядок слов и его вариативность.



: сложность системы склонений, спряжений, видовременных форм; количество грамматических категорий (например, род, падеж, артикли); аналитичность или синтетичность языка; порядок слов и его вариативность. Лексика : степень пересечения словарного фонда с родным языком (например, наличие заимствований или родственных корней); количество омонимов, синонимов, идиом и так далее.



: степень пересечения словарного фонда с родным языком (например, наличие заимствований или родственных корней); количество омонимов, синонимов, идиом и так далее. Письменность и орфография: прозрачность связи «звук—буква» (например, в русском она высокая, а в английском — низкая, слова в английском пишутся не так, как произносятся; в персидском, практически, не пишутся гласные в словах, но произносятся); наличие особых систем письма (например, иероглифической).

Также специалисты совершают прагматическое измерение — это управляемый хаос, который разворачивается вокруг жесткого стержня языка. Оно показывает, как люди используют язык в реальном общении с учетом контекста, намерения говорящего, его отношения к адресату и т.д. Антонина Чернышева лингвист и преподаватель иностранных языков

При изучении языков именно эту часть сложнее всего постичь, так как она связана с менталитетом и культурными нормами народа, говорящего на одном языке. При этом важно понимать, что существуют высококонтекстные и низкоконтекстные культуры: от этого зависит, насколько сложно будет общаться с носителем языка.

В высококонтекстных культурах коммуникация строится не столько на словах, сколько на контексте: на ситуации, невербальных сигналах (жестах, интонации, мимике), общих знаниях и традициях.

В низкоконтекстных культурах главную роль играет прямое и четкое выражение мыслей словами. Например, в английском языке носители предпочитают выражать мысли прямо, без контекста.

Влияет ли происхождение языка на его сложность? Самыми легкими для изучения называют искусственные языки. Один из них — эсперанто, в котором максимально простые грамматика, словообразование и фонетика. А еще легкость изучения обусловлена отсутствием «культурного багажа», связанного с менталитетом или многовековыми традициями. Это снижает когнитивную нагрузку на изучающего.



Исторический фактор, напротив, часто усложняет процесс изучения языка. К примеру, турецкий язык на протяжении веков активно заимствовал лексику из арабского и персидского, что одновременно и обогатило, и усложнило словарь. В этом языке очень много синонимов.



Происхождение языка может облегчать его освоение, а историческая эволюция — напротив, усложнять за счет накопления исключений, заимствований и культурных слоев.

Институт дипломатической службы США составил перечень языков, которые наиболее сложны для англоговорящих. На их изучение уходит от 44 до 88 недель.

В число наиболее трудных для изучения традиционно входят восточные языки — китайский, арабский, японский, корейский, тайский, а также некоторые другие языки мира, например, венгерский и исландский. Ну и, конечно, русский язык. Какие-то из них отличает сложная фонетическая система, какие-то — сложная письменность, грамматика. Но самая главная трудность при изучении любого языка — это отличное от нашего мышление его носителей и культурные различия. Дарья Мавлеева востоковед, кандидат филологических наук, доцент кафедры восточных языков переводческого факультета МГЛУ

Китайский язык (мандаринский)

Китайский язык считается одним из самых сложных в мире. На самом деле он представляет собой группу языков, на которых говорят люди, проживающие на территории Китая и в других частях Азии. В нее входят:

Мандаринский диалект . Он считается самым распространенным и используется в качестве официального языка в Китае и Тайване.



. Он считается самым распространенным и используется в качестве официального языка в Китае и Тайване. Кантонский диалект . Характерен для жителей Гонконга и провинции Гуандун.



. Характерен для жителей Гонконга и провинции Гуандун. Шанхайский диалект . Можно услышать в Шанхае и близлежащих регионах.



. Можно услышать в Шанхае и близлежащих регионах. Хоккиен . Распространен в южной провинции Фуцзянь, в Тайване и среди зарубежных китайских общин в Юго-Восточной Азии.



. Распространен в южной провинции Фуцзянь, в Тайване и среди зарубежных китайских общин в Юго-Восточной Азии. Хакка. На нем говорят в общинах на юге Китая.

Самым сложным считается мандара, или мандаринский диалект, появившийся на севере Китая во время правления династий Юань, Мин и Цин. Позже, в XX веке, правительство Китайской Народной Республики установило его в качестве национального языка. Для популяризации мандаринского диалекта его начали преподавать в школах, использовать в официальной речи и СМИ. По мере развития мандаринский язык приобрел черты других диалектов Китая, но остается государственным.

Мандаринский диалект считается одним из самых сложных языков мира и насчитывает до 20 тысяч иероглифов. Известно, что большая часть материкового Китая пользуется упрощенной системой иероглифов, которая была введена в 1950-х годах для повышения грамотности населения: тогда некоторые иероглифы стали помечать штрихами для отличия. Но Гонконг, Макао и Тайвань используют традиционную систему иероглифов. В ней некоторые иероглифы пишутся одинаково, но произносятся по-разному. В зависимости от тона один и тот же иероглиф имеет несколько значений. Кроме того, в диалекте есть омофоны — слова, которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному.

Арабский язык

Этот язык кажется сложным из-за специфического расположения письма. В арабском алфавите всего 28 букв, но предложения читаются справа налево, что непривычно для тех, кто изучал латиницу и кириллицу. Кроме того, буквы пишутся иначе, когда находятся в начале, середине или конце слова, поэтому необходимо выучить несколько вариантов написания каждого символа.

В арабском языке сложная для нас грамматика. Глаголы имеют множество форм, которые зависят от числа, рода и времени. А еще они согласуются по роду и числу.

Также в арабском существует двойственное число, которого нет в русском языке. Оно обозначает наличие двух лиц или объектов. В этом случае к слову прибавляется окончание -аани или -айни, в зависимости от падежа.

В этом языке тоже присутствуют диалекты. Специалисты различают:

Литературный арабский язык . Он считается официальным языком: на нем говорят на радио и телевидении, в школах и на официальных мероприятиях;



. Он считается официальным языком: на нем говорят на радио и телевидении, в школах и на официальных мероприятиях; Египетский диалект . Наиболее распространенный среди населения благодаря фильмам и другим культурным явлениям;



. Наиболее распространенный среди населения благодаря фильмам и другим культурным явлениям; Марокканский диалект. Он сильно отличается от литературного арабского языка и потому сложен для тех, кто не является носителем. Подразделяется еще на четыре диалекта.

К слову, лингвисты советуют начать изучать арабский язык с корней с тремя согласными. Система присоединения букв часто означает слово, от которого происходят похожие слова. Например, «к-т-б» означает «письмо», и поэтому «китаб» переводится как «книга», а «мактаб» — «офис».

Венгерский язык

Один из самых сложных языков мира входит в финно-угорскую группу. Венгерский язык называется агглютинативным — это значит, что к корню слова присоединяются несколько суффиксов, и получившаяся комбинация обозначает какое-либо выражение. Иногда суффиксы могут заменять предлоги.

Еще одна сложность венгерского языка — падежи. Мы привыкли, что в русском языке всего шесть падежей, а в венгерском языке их 18, каждый имеет собственные окончания и по-разному используется в речи.

Множество слов в венгерском языке заимствованы из турецкого, немецкого, славянских языков и латыни. Поэтому запоминание слов требует больше времени.

В отличие от китайского и арабского языка, венгерские диалекты схожи между собой и более-менее различаемы для тех, кто знает основы языка. Среди десяти диалектов самым трудным для освоения считается чангоши. Его представители проживают в горах Румынии и Молдовы.

Финский язык

Как и венгерский, финский язык сложно понять и освоить тем, кто изучал индоевропейские языки (в их число входит и русский). Между двумя языками есть несколько сходств.

Не используются предлоги. Вместо них к корню присоединяются суффиксы и аффиксы, меняющие форму и значение слова. А еще несколько слов объединяются в одно. Пример: слово rautatieasema означает «железнодорожный вокзал» и состоит из слов rauta — «железо», tie — дорога, asema — «вокзал».

Большое количество падежей. Специалисты насчитывают около 15 падежей, каждый из которых имеет собственные окончания. При этом когда хотят изменить вид глагола или время совершения действия, то меняют не сам глагол, а существительное рядом с ним.

Чередование согласных. Когда форма слова меняется, твердые согласные встают рядом с мягкими, поэтому слово сложнее произнести.

В финском языке также используются умлауты при изменении гласного звука в зависимости от интонации или значения. Они обозначаются двумя точками над буквой и означают изменение артикуляции из-за рядом стоящего гласного.

В прошлые века в финском языке насчитывалось более десятка диалектов, но многие из них со временем исчезли. Сейчас самым популярным считается хельсинкский диалект.

Русский язык

Русский язык входит в десятку самых распространенных в мире благодаря численности говорящих на нем людей. Но нельзя не признать, что он очень сложен в изучении, даже носители языка часто делают ошибки.

Кириллица имеет мало сходств с латиницей, поэтому изучающие язык иностранцы поначалу ошибаются в трактовке букв. Например, русская Р читается на английском как «пи», а русская В читается на английском как «бэ».

Сложности возникают и при произношении некоторых букв. Например, изучающим русский язык сложно провести четкую границу между буквами Ш и Щ, так как в ряде европейских языков шипящие почти не используются, их заменяют мягкие согласные. Сложности вызывают буквы Ъ и Ь, а также сочетания нескольких согласных подряд. Так привычное нам «здравствуйте» становится очень сложным для произношения носителями других языков из-за сочетаний «здр» и «ств» внутри одного слова.

Отдельный вопрос — ударения, которые не подчиняются единому правилу, в отличие от французского или финского языков. Сложностей добавляют омографы слова, в которых смысл меняется в зависимости от ударения.

Грамматика русского языка тоже дается иностранцам с трудом. У каждого существительного есть 12 форм (единственное и множественное число в шести падежах). А еще сложности вызывают глаголы, которые изменяются в зависимости от вида, рода и времени.

Не облегчает задачу и разнообразие русского языка в зависимости от региона. В некоторых областях в речи местных жителей можно встретить незнакомое произношение уже известных слов и новые слова. А в республиках, входящих в состав России, русский язык и вовсе переплетается с языком этнической группы. Например, жители Татарстана нередко употребляют в одном предложении и русские, и татарские слова.

Навахо

Индейцы навахо проживают на юго-западе США и в основном говорят на английском языке, но около 8 тысяч человек владеют и родным языком. Как и в китайском языке, тональность в навахо очень важна, от нее зависит значение слова. Согласно произношению меняется и написание гласных: когда говорят «в нос» — к букве добавляются верхний штрих и крючок снизу. Для передачи долгих гласных буква удваивается, над одной из них ставится наклонный штрих.

При этом язык навахо также является агглютинативным: к корню слова присоединяются суффиксы и образуют новые слова. А еще его называют полисинтетическим, так как внутри одного слова может заключаться целое предложение.

Глаголы в навахо означают не только действие, но и свойство предмета, так как прилагательные в языке не используются. Без глагола не обходится ни одно предложение, в то время как существительное может вовсе отсутствовать. У глагола различают четыре лица и три числа (среди них — двойственное). Третье и четвертое лицо относятся к тому, о чем/о ком говорят, но третье лицо описывает только конкретный объект.

Армия США использовала язык навахо во время Второй мировой войны в качестве шифра. В то время язык не был распространен: его знали индейцы, которые разработали шифр на службе и научили ему нескольких американцев. Письменности навахо тогда не было, а правила и словари еще не сформулировали и не составили.

Баскский язык

Баски владеют несколькими языками, так как живут на севере Испании и сопредельных южных территориях Франции. Но их коренным языком остается баскский, который до недавнего времени считался одним из самых сложных в мире. Он не похож на романскую ветвь языков и считается изолятом из-за уникальной грамматики и отсутствия родственных языков, хоть и часть объединенного языка основывается на латыни. Так как баскский язык не относится ни к одной индоевропейской группе, ни к романским языкам, его структура и лексика крайне непривычны для носителей европейских языков.

В традиционном баскском алфавите всего 22 буквы, а в его современном варианте 27 букв. Баскский язык агглютинативен, то есть окончания слов изменяются в соответствии с падежом, числом и принадлежностью. Известно, что глаголы в языке меняют форму в зависимости от подлежащего и дополнения, что становится еще более сложным для тех, кто только начал изучать язык.

Из-за уединенного образа жизни басков диалекты существенно различались между собой. Поэтому потомки разных территориальных коммун часто не могут понять друг друга. Лишь век назад баскский язык решили популяризировать. Тем, кто не является носителем языка, преподают «объединенный баскский», или Euskara batua. Составители нового языка убрали из него диалектные различия.

В зависимости от территорий выделяют:



Гипускоанский диалект ;



; Бискайский диалект ;



; Сунавский диалект ;



; Наваррский диалект.

Корейский язык

Корейский — еще один язык, который покажется сложным большинству европейцев. Все дело в уникальной письменности и грамматике. Корейский алфавит называется хангыль, он состоит из 14 согласных и 10 гласных. Но здесь есть подвох: гласные, как и согласные, часто удваиваются и образуют дифтонги сложные гласные, состоящие из двух элементов, образующие один слог. В итоге в корейском алфавите насчитываются более 40 символов.

Слог может состоять из нескольких гласных и согласных. Для корейцев это письмо логично, но вот тем, кто обучался латинице или кириллице, это может показаться сложным.

В корейском языке глаголы изменяются по времени, наклонению и даже уровню вежливости. А местоимения и окончания — в зависимости от социального статуса собеседника.

«У корейского языка есть своя специфика: хотя его алфавит логичен и прост в освоении, грамматика, непрямые дискурсивные стратегии и, например, система уровней вежливости требуют долгой и скрупулезной работы», — заметила востоковед Дарья Мавлеева.

Как и в большинстве языков, здесь существуют диалекты. Они различаются по лексике и манере произношения.

На северо-западном диалекте говорят в Сеуле, Кенгидо и Инчхоне, его используют в СМИ и в официальных документах. Еще на нем изъясняются в Пхеньяне, Квансо и Чагандо, он считается официальным языком КНДР.

Также существуют региональные диалекты, например, Чеджу, Хванхэ, Чолла, чхунчонский, канвонский, кенсанский и другие.

Японский язык

В японском языке используется три системы письма: хирагана, катакана и кандзи. Это разделение обусловлено историческими традициями.

Основной системой письма раньше считалась кандзи. Она насчитывала тысячи иероглифов (некоторые из них — китайского происхождения), которые сложно было запомнить. В древности женщинам запрещали изучать и писать иероглифы, поэтому для них разработали упрощенную систему письма хирагану. Ну а на катакане сначала писали только буддийские монахи, но со временем система письма стала более популярной. Сейчас японские тексты по большей части содержат все три системы: на кандзи пишется корень слова, а на хирагане грамматические окончания. Даже в названиях станций метро нередко используются три системы сразу. Плюс в том, что иероглифы в хирагане и катакане означают не буквы, а слоги. А вот иероглиф кандзи может означать как отдельный звук, так и целое слово.

Исторический фактор повлиял и на грамматику. Глаголы в японском языке изменяются по времени, форме и степени вежливости. А вот число и род не меняются. А еще в японском языке часто используют несколько частиц внутри одного предложения.

Изучать японский после корейского проще, чем с нуля, потому что оба языка агглютинативные: то есть грамматические значения в них выражаются через однозначные аффиксы, и структура предложений во многом похожа. В словарном составе также есть общие элементы, главным образом иероглифического происхождения. Корейский язык иногда рассматривают как изолят, хотя существует и принятая многими исследователями гипотеза о его связи с алтайскими языками — так же, как и у японского. Дарья Мавлеева востоковед, кандидат филологических наук, доцент кафедры восточных языков переводческого факультета МГЛУ

С произношением у европейца или россиянина тоже могут возникнуть сложности. В японском языке очень многое зависит от контекста, поэтому собеседники могут пропускать местоимения, предлоги или частицы, чтобы донести свою мысль. А еще у японцев самая высокая скорость произношения: согласно исследованию специалистов Лионского университета, они произносят 7,84 слова в секунду. Для сравнения, китайцы произносят 5,18 слова в секунду.

В японском языке существуют диалекты, которые различаются по произношению, лексике и интонации.



Токийский диалект . Он считается стандартным, используется в СМИ, официальной речи и системе образования.



. Он считается стандартным, используется в СМИ, официальной речи и системе образования. Кансайский диалект . Распространен в бывших столицах Осаке и Киото, отличается специфическими словами. Его носители сильнее растягивают слоги.



. Распространен в бывших столицах Осаке и Киото, отличается специфическими словами. Его носители сильнее растягивают слоги. Хоккайдский и южные диалекты. Имеют много слов, которые не используются на других территориях, и считаются трудными даже для носителей языка.

Тонган

Этот язык принадлежит к полинезийской группе австронезийской семьи языков. Распространен на островах Тонга. Основан на латинице и состоит из 5 гласных и 11 согласных. Тем, кто изучает язык, он может показаться несложным: у глаголов нет лица, но они меняются в зависимости от времени. Число существительного образуется с помощью приставок или других слов.

Освоить диалекты языка удается далеко не всем.



Тонга-Папа (остров Тонга). Стандартный диалект, на котором говорят в официальных выступлениях и в СМИ;



(остров Тонга). Стандартный диалект, на котором говорят в официальных выступлениях и в СМИ; Островные диалекты. Отличаются фонетическими особенностями, меняются в зависимости от острова архипелага.

Как выучить самые сложные языки

Так как изучение языков — индивидуальный процесс, то универсальной методики не существует. Но есть несколько приемов, которые помогут изучать язык эффективнее.

Не заучивайте правило, а сразу запоминайте разные формы одного слова как отдельные единицы. Сфокусируйтесь на их использовании и значении. «Слова коварны! Похожие на вид словосочетания могут иметь очень разные значения. К примеру, иностранцы не сразу улавливают важную разницу в значении выражений «ей полегчало» и «она облегчилась», — говорит Антонина Чернышева.

Работайте с готовыми фрагментами речи. Это устойчивые словосочетания и выражения, которые помогают не только говорить естественно, но и лучше понимать особенности мышления и культуры носителей. По словам Антонины Чернышевой, эффективна техника shadowing — имитация речи носителя. Она улучшает не только произношение и интонацию, но и формирует беглость речи, постепенно отучая от привычки переводить каждую фразу в голове.

Помните, что язык, на котором вы уже говорите, играет ключевую роль в процессе изучения нового языка благодаря их лингвистической близости.

Чем ближе два языка по происхождению и структуре, тем проще их освоить. Для носителей русского сравнительно легко изучать другие славянские языки. А турецкий язык носителю русского языка будет даваться труднее. Но он будет легким для носителей других тюркских языков: азербайджанского, узбекского и т.д. Если человек выучил турецкий язык, он уже с большей легкостью освоит фарси, относящийся к другой группе языков — иранской, так как и в турецком, и в фарси много арабского «исторического наследия». Антонина Чернышева лингвист и преподаватель иностранных языков

Отталкиваясь от уже имеющихся у вас знаний, выстроите последовательность изучения языков со схожими лингвистическими особенностями. Так каждый новый выученный язык откроет вам дорогу к следующему языку и упростит его изучение.