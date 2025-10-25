На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Таймыре белые медведи атаковали метеостанцию

Белые медведи атаковали российскую метеорологическую станцию и попали на видео
true
true
true

Метеорологическая станция в районе мыса Челюскин на Таймыре подверглась нападению белых медведей. Видео с инцидентом опубликовано в Telegram-канале Baza.

Персонал станции сообщил, что визиты животных здесь – обыденность, сравнив их с «голубями в любом городе».

Практически каждую ночь непрошеные гости бродят по территории в поисках пищи. На опубликованных кадрах видно, как собаки лают на медведя, пытаясь его отпугнуть.

Для обеспечения безопасности сотрудники метеостанции используют специальные средства отпугивания – «Сигнал Охотника» (имитирующий взрыв со световой вспышкой) и устройство под названием «Гром», генерирующее громкий звук.

В октябре белый медведь залез в дом к полярникам через окно. Медведя отогнали собаки. Животные при этом не пострадали, как и люди.

Белый медведь – самый крупный наземный хищник. Вес взрослых особей доходит до 600 кг.

Ранее в Канаде белый и черный медведи устроили драку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами