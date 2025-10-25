На Таймыре белые медведи атаковали метеостанцию

Белые медведи атаковали российскую метеорологическую станцию и попали на видео

Метеорологическая станция в районе мыса Челюскин на Таймыре подверглась нападению белых медведей. Видео с инцидентом опубликовано в Telegram-канале Baza.

Персонал станции сообщил, что визиты животных здесь – обыденность, сравнив их с «голубями в любом городе».

Практически каждую ночь непрошеные гости бродят по территории в поисках пищи. На опубликованных кадрах видно, как собаки лают на медведя, пытаясь его отпугнуть.

Для обеспечения безопасности сотрудники метеостанции используют специальные средства отпугивания – «Сигнал Охотника» (имитирующий взрыв со световой вспышкой) и устройство под названием «Гром», генерирующее громкий звук.

В октябре белый медведь залез в дом к полярникам через окно. Медведя отогнали собаки. Животные при этом не пострадали, как и люди.

Белый медведь – самый крупный наземный хищник. Вес взрослых особей доходит до 600 кг.

Ранее в Канаде белый и черный медведи устроили драку.