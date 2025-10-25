На развитие горнолыжного туризма на Северном Кавказе выделят 12 млрд рублей

Российское правительство планирует выделить свыше 12 млрд рублей в период с 2025 по 2027 год на модернизацию горнолыжного и туристического сектора Северного Кавказа. Об этом заявила пресс-служба правительства.

«Более 12 млрд рублей будет направлено в 2025-2027 годах на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отметили в пресс-службе.

Финансирование, уже заложенное в федеральном бюджете, будет использовано для строительства и усовершенствования туристических и горнолыжных объектов на склонах Главного Кавказского хребта. В частности, планируется создание новых канатных дорог, расширение горнолыжных трасс, внедрение систем искусственного оснежения, а также возведение инженерных сооружений для защиты от оползней и лавин.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 23 октября, данное решение призвано стимулировать развитие региона, повысить его инвестиционную привлекательность и создать условия для строительства десятков километров новых трасс. Кроме того, предполагается увеличение вместимости гостиничного фонда, строительство предприятий общественного питания и развлекательных заведений.

