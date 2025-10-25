На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На развитие горнолыжного туризма на Северном Кавказе выделят 12 млрд рублей

Правительство направит 12 млрд рублей на горнолыжный туризм на Северном Кавказе
Горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Российское правительство планирует выделить свыше 12 млрд рублей в период с 2025 по 2027 год на модернизацию горнолыжного и туристического сектора Северного Кавказа. Об этом заявила пресс-служба правительства.

«Более 12 млрд рублей будет направлено в 2025-2027 годах на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отметили в пресс-службе.

Финансирование, уже заложенное в федеральном бюджете, будет использовано для строительства и усовершенствования туристических и горнолыжных объектов на склонах Главного Кавказского хребта. В частности, планируется создание новых канатных дорог, расширение горнолыжных трасс, внедрение систем искусственного оснежения, а также возведение инженерных сооружений для защиты от оползней и лавин.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 23 октября, данное решение призвано стимулировать развитие региона, повысить его инвестиционную привлекательность и создать условия для строительства десятков километров новых трасс. Кроме того, предполагается увеличение вместимости гостиничного фонда, строительство предприятий общественного питания и развлекательных заведений.

Ранее «Газета.Ru» писала, где отдохнуть зимой и летом на Северном Кавказе.

