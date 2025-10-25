В Обнинске обнаружили беспилотник в районе одного из жилых домов

Врио главы Обнинска Перевалов: в районе одного из домов нашли беспилотник

Беспилотник был найден в районе одного из жилых домов в Обнинске Калужской области, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Стефан Перевалов в своем Telegram-канале..

«В районе одного из домов по [улице] Курчатова обнаружен беспилотник», — говорится в сообщении.

Врио главы города подчеркнул, что на месте работают соответствующие оперативные службы. Перевалов призвал сохранять бдительность и не делиться в соцсетях фотографиями и видеозаписями с места событий.

По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 281 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. В ведомстве добавили, что также были уничтожены две управляемые авиационные бомбы. Всего за время специальной военной операции (СВО) российские войска ликвидировали 92 459 беспилотников.

Ранее дроны ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища.