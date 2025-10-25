Россияне смогут приобрести почтовую марку в честь 100-летия народной дипломатии

Юбилейную марку к 100-летию института народной дипломатии отправят в 100 стран

На международном форуме сотрудничества 26 октября пройдет торжественная церемония гашения юбилейной марке к 100-летию института народной дипломатии, сообщает пресс-служба форума.

Первые экземпляры марки отправят в 100 стран.

Марка изготовлена АО «Марка» совместно с Россотрудничеством и Почтой России. На марке изображен голубь на фоне земного шара – эмблема Россотрудничества.

Почтовая марка также поступит в почтовое обращение.

Международный форум сотрудничества к 100-летию народной дипломатии пройдет 26 октября 2025 года в Национальном центре «Россия».

Напомним, в 1925 году было образовано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), которое в дальнейшем трансформировалось в современное Россотрудничество.