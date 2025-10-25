В ВШЭ заявили о влиянии искусственного интеллекта на протесты в Непале

Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ Никита Анисимов поделился результатами исследования причин недавних беспорядков в Непале. Согласно его данным, около 40% контента, подтолкнувшего людей к протестам в сентябре, было создано с использованием искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

«Сейчас технологии позволяют проанализировать первоисточник. Мы скачали все данные о протестах в Непале — все сообщения, которые были: звуковые, голосовые, текстовые, картинки — то есть все, что происходило в период протестов в Непале было изъято и проанализировано в нашей лаборатории университета. 40% контента, который вывел людей на улицу, был сгенерирован не людьми, а автоматизированными средствами генерации контента, то есть революция была сделана роботом, технологией», – заявил Анисимов.

По словам ректора, исследование проводилось в проектно-учебной лаборатории «Молодежная политика» ВШЭ. Аналитики изучили около миллиона сообщений, собранных до того, как доступ к ним был ограничен. Анисимов полагает, что СМИ, распространявшие сгенерированный контент, использовались для манипулирования общественным мнением.

Он также выразил мнение, что западные журналисты неверно интерпретировали причину протестов, утверждая, что недовольство вызвано блокировкой соцсетей. По мнению Анисимова, истинной причиной стали глубинные социально-экономические проблемы.

Ранее искусственный интеллект поравнялся с людьми в генерации статей в интернете.