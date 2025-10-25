Японский турист разбился в Риме после падения в ров Пантеона

RomaToday: турист из Японии разбился из-за селфи в Риме, упав в ров Пантеона

Турист из Японии разбился в Риме, упав с семиметровой высоты в ров за Пантеоном при попытке сфотографироваться, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает портал RomaToday.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу. Предварительно, 69-летний мужчина пытался выполнить селфи и потерял равновесие. Сотрудники полиции, пожарные и врачи были вынуждены взломать ворота решетки, чтобы добраться до его тела.

В материале отмечается, что ров, расположенный с тыльной стороны античного памятника, окружен метровым парапетом, при этом ограждение отсутствует.

5 июля Telegram-канал SHOT писал о том, что в Башкирии 34-летний турист сорвался со скалы и не выжил, пытаясь сделать фото. Инцидент произошел в Белорецком районе. Житель Уфы с друзьями отправился на фотосессию к Айгирским скалам. После съемки на вершине мужчина оступился во время спуска и упал на острые камни. Он не выжил.

Ранее мужчина под действием наркотиков спрыгнул на рельсы метро в Казани ради селфи.