Российский турист сорвался со скалы во время фотосессии и не выжил

SHOT: в Башкирии турист сорвался со скалы во время фотосессии и не выжил

В Башкирии 34-летний турист сорвался со скалы и не выжил, пытаясь сделать фото. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Белорецком районе. Житель Уфы с друзьями отправился на фотосессию к Айгирским скалам. После съемки на вершине мужчина оступился во время спуска и упал на острые камни. Он не выжил.

Уфимец вел активный образ жизни — увлекался футболом, стрельбой и путешествиями. Друзья характеризуют его как доброго человека.

До этого двое пытавшихся сделать селфи туристов разбились на перевале Камчик в Узбекистане. Один из мужчин подошел к самому краю, чтобы сделать сфотографироваться, но поскользнулся и схватил за руку стоявшего поблизости знакомого.

Ранее последнее селфи пропавшего туриста помогло полиции в его поисках.