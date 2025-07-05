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Российский турист сорвался со скалы во время фотосессии и не выжил

SHOT: в Башкирии турист сорвался со скалы во время фотосессии и не выжил
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Telegram-канал «SHOT»

В Башкирии 34-летний турист сорвался со скалы и не выжил, пытаясь сделать фото. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Белорецком районе. Житель Уфы с друзьями отправился на фотосессию к Айгирским скалам. После съемки на вершине мужчина оступился во время спуска и упал на острые камни. Он не выжил.

Уфимец вел активный образ жизни — увлекался футболом, стрельбой и путешествиями. Друзья характеризуют его как доброго человека.

До этого двое пытавшихся сделать селфи туристов разбились на перевале Камчик в Узбекистане. Один из мужчин подошел к самому краю, чтобы сделать сфотографироваться, но поскользнулся и схватил за руку стоявшего поблизости знакомого.

Ранее последнее селфи пропавшего туриста помогло полиции в его поисках.

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