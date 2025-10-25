На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родственники пропавших бойцов ВСУ потребовали от властей ускорить поиски

Жители Киева провели митинг, потребовав ускорить поиски пропавших военных ВСУ
close
РИА Новости

Родственники украинских военнослужащих, считающихся пропавшими без вести, провели митинг на площади Независимости в Киеве. Об этом сообщил местный телеканал «Новости.Live».

«Участники [акции] держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого», — отметили журналисты.

Материал дополнен видео с места событий. На записи запечатлено, как демонстранты держат в руках 120-метровый плакат с фотографиями пропавших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 августа в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров. В частности, это касается солдат 71-й отдельной егерской бригады украинских войск, которые исчезли после сражений у населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

Летом хакеры взломали базу данных Генерального штаба ВСУ и выяснили, что украинские формирования с начала боевых действий потеряли 1,7 млн человек, включая пропавших без вести. Только в 2025 году пропали и не выжили 621 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее в Харьковской области пропали мобилизованные в ВСУ заключенные.

Новости Украины
