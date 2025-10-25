Родственники пропавших бойцов ВСУ потребовали от властей ускорить поиски

Родственники украинских военнослужащих, считающихся пропавшими без вести, провели митинг на площади Независимости в Киеве. Об этом сообщил местный телеканал «Новости.Live».

«Участники [акции] держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого», — отметили журналисты.

Материал дополнен видео с места событий. На записи запечатлено, как демонстранты держат в руках 120-метровый плакат с фотографиями пропавших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 августа в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров. В частности, это касается солдат 71-й отдельной егерской бригады украинских войск, которые исчезли после сражений у населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

Летом хакеры взломали базу данных Генерального штаба ВСУ и выяснили, что украинские формирования с начала боевых действий потеряли 1,7 млн человек, включая пропавших без вести. Только в 2025 году пропали и не выжили 621 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее в Харьковской области пропали мобилизованные в ВСУ заключенные.