ТАСС: под Волчанском пропали без вести экс-заключенные из «Шквала» ВСУ

Большинство мобилизованных в батальон ВСУ «Шквал» бывших заключенных пропали без вести под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что батальон «Шквал» относится к 57-й отдельной мотопехотной бригаде (омбр) ВСУ.

«Социальные сети заполнили объявления о поиске пропавших без вести в 20-х числах июня вэсэушниках из состава 57-й омбр под Волчанском. По всей видимости, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки», — поделился собеседник агентства.

До этого британская газета The Times писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас особенно заинтересованы в наборе заключенных, которые были осуждены за расправу над людьми.

По данным издания, командование ВСУ считает таких бойцов более психологически устойчивыми, у них более высокий потенциал выживаемости по сравнению с другими военными.

Ранее командир иностранных наемников рассказал о кастовости в ВСУ.