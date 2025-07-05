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СМИ сообщают о пропавших без вести мобилизованных в ряды ВСУ заключенных под Волчанском

ТАСС: под Волчанском пропали без вести экс-заключенные из «Шквала» ВСУ
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Большинство мобилизованных в батальон ВСУ «Шквал» бывших заключенных пропали без вести под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что батальон «Шквал» относится к 57-й отдельной мотопехотной бригаде (омбр) ВСУ.

«Социальные сети заполнили объявления о поиске пропавших без вести в 20-х числах июня вэсэушниках из состава 57-й омбр под Волчанском. По всей видимости, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки», — поделился собеседник агентства.

До этого британская газета The Times писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас особенно заинтересованы в наборе заключенных, которые были осуждены за расправу над людьми.

По данным издания, командование ВСУ считает таких бойцов более психологически устойчивыми, у них более высокий потенциал выживаемости по сравнению с другими военными.

Ранее командир иностранных наемников рассказал о кастовости в ВСУ.

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