СМИ сообщают о пропавших без вести мобилизованных в ряды ВСУ заключенных под Волчанском

Большинство мобилизованных в батальон ВСУ «Шквал» бывших заключенных пропали без вести под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что батальон «Шквал» относится к 57-й отдельной мотопехотной бригаде (омбр) ВСУ.
«Социальные сети заполнили объявления о поиске пропавших без вести в 20-х числах июня вэсэушниках из состава 57-й омбр под Волчанском. По всей видимости, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки», — поделился собеседник агентства.
До этого британская газета The Times писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас особенно заинтересованы в наборе заключенных, которые были осуждены за расправу над людьми.
По данным издания, командование ВСУ считает таких бойцов более психологически устойчивыми, у них более высокий потенциал выживаемости по сравнению с другими военными.
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