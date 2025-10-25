В Волгоградской области после атаки БПЛА начался пожар на подстанции ЛЭП

Возгорание произошло на территории подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, заявление которого опубликовано в Telegram-канале местной администрации.

По его словам, в Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом в Светлоярском районе выявили повреждение частного дома.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — говорится в заявлении.

Бочаров подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

В ночь на 25 октября в Ростовской области также отразили атаку украинских дронов. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники сбили в Донецке и шести районах. Среди них — Шолоховский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Куйбышевский и Тарасовский. Никто из граждан не пострадал, уточнил глава российского субъекта.

Ранее украинский БПЛА нанес удар по жилому дому в подмосковном городе Красногорске.