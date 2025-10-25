Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных районах Ростовской области.

«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь.

По информации главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

24 октября в министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь сбили 111 дронов ВСУ над территорией страны. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.