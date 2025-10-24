На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РПЦ напомнили, что смысл крещения — не в защите от сглаза

Кипшидзе назвал сомнительной идею россиян транслировать свою жизнь в соцсетях
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Россияне, которые не выкладывают фотографии некрещенных детей в интернет, чтобы уберечь от сглаза, принижают церковные Таинства. Об этом заявил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru». Он напомнил, что крещение — не оберег.

«Если идея заключается в том, чтобы таким образом уберечься от сглаза, то это представляется мне принижением Таинства. Крещение — это не оберег от сглаза, а рождение в новую жизнь, в вечность. Нельзя редуцировать Таинство до оберега от сглаза. Разумеется, о крещеном ребенке возможна полноценная церковная молитва, которая, будучи дополнена родительской, имеет несомненную благодатную силу», — заявил он.

Кипшидзе посчитал сомнительной стремление россиян делиться своей жизнью в социальных сетях.

«Даже закон защищает семейную тайну, частную жизнь, а люди почему-то предпочитают делать из нее непрекращающийся «Дом-2», — сказал он.

Ранее в Госдуме предложили принять закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ.

