В Пермском крае подростки избили сверстника, требуя извинений

В Прикамье подростка заставили встать на колени и избили, потребовав извинений
В Пермском крае подростка поставили на колени и избили, требуя извинений. Видео опубликовал Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП».

Инцидент произошел в поселке Мулянка под Пермью. Судя по записи, стоящего на одном колене юношу избивают его сверстники. При этом оператор требует, чтобы пострадавший опустился на оба колена. Агрессоры смеются и бьют жертву ногами, а один из них пытается затянуть на его шее удавку и бьет ладонью по лицу.

В конце концов молодой человек подчинился и, встав на колени, извинился перед Андреем. Оператора это не устроило, и он приказал юноше обращаться к нему, только называя по фамилии, имени и отчеству, как к Скворцову Андрею Николаевичу.

Никто из очевидцев не пытался остановить происходящее. Ролик появился в интернете утром 24 октября и быстро разошелся по сети. В полиции уже знают об инциденте и устанавливают личности участников.

Ранее в Тульской области толпа девочек в школе травила сверстницу с инвалидностью.

