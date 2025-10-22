В Тульской области толпа девочек в школе травила сверстницу с инвалидностью

В Тульской области школьницы травят сверстницу с ограниченными возможностями здоровья. Видео, снятое обидчицами, публикует Telegram-канал «Тула Жесть».

По данным источника, инцидент произошел в школе №1 города Венёва. Толпа подростков настигла пострадавшую в туалете и начала высмеивать ее, записывая реакцию на камеру. Судя по всему, акты издевательств происходят регулярно. Девочка пыталась дать отпор и в какой-то момент перешла на крик.

Сообщается, что причиной травли стали проблемы жертвы со здоровьем. После публикации роликов в отделе МВД России по Венёвскому району начали проверку. На ситуацию также обратила внимание Екатерина Мизулина.

До этого учитель и ученик подрались в раздевалке бурятской школы и попали на видео. По словам очевидцев, конфликт якобы спровоцировал педагог, отвесив подростку подзатыльник. Тогда школьник повалил педагога на пол в раздевалке и принялся бить его кулаками. В ходе потасовки несовершеннолетний сломал себе кисть, а учителя затем отстранили от работы.

Ранее хулиганы набили 10-летнему ребенку на лбу татуировку, которую пришлось удалять лазером.