В Госдуме назвали страны Прибалтики марионетками фашиствующего режима в ЕС

Володин: республики Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в ЕС
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Республики Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в Европейском союзе. Об этом, комментируя решение Латвии о депортации граждан России, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время пленарного заседания, сообщает ТАСС.

«Что касается решений, другого [не ожидается] от прибалтийских стран, которые являются марионетками режима, по-другому не назовешь ту власть, которая сегодня практически как тюрьма народов создана в Евросоюзе, это фашиствующий режим», — сказал он.

Политик отметил, что сегодня в Европе попираются основополагающие права граждан. По его словам, ЕС должен признать действия латвийских властей фашизмом.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Мадара Пуке сообщила, что из республики собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Она уточнила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила Верховному комиссару ООН по правам человека, что готовящаяся высылка россиян из Латвии нарушает права человека. Она призвала сделать все возможное для того, чтобы «прекратить беззаконные, безнравственные действия».

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы Латвии по депортации россиян.

