Wildberries расширил раздел «Сделано в России» до 74 региональных витрин

Витрины производителей из 15 регионов появились на Wildberries
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) расширила раздел «Сделано в России» на маркетплейсе, добавив витрины для предпринимателей из 15 регионов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь на сайте и в приложении Wildberries доступны специальные подразделы для Сахи, Карачаево-Черкессии, Астраханской области, Северной Осетии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, Камчатки, Приморского края, Калмыкии, Тывы, Хакасии и Чечни.

В компании уточнили, что специальные витрины помогают пользователям легко находить товары от региональных производителей, знакомиться с локальными брендами и поддерживать местный бизнес.

Отмечается, что инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительные возможности для привлечения внимания к своей продукции и увеличения продаж. Раздел «Сделано в России» стал площадкой, где отечественные бренды могут подчеркнуть качество и уникальность своих товаров.

В РВБ напомнили, что любой производитель, зарегистрированный на Wildberries, может самостоятельно подать заявку на включение в раздел через портал продавца. Главное условие – товары должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе. Рассмотрение каждого запроса занимает до 30 дней.

Подборки товаров для региональных витрин созданы совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».

