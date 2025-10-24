Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году лучше купить заранее

Консультант Матвеева: некоторые продукты к Новому году лучше купить уже сейчас

Некоторые продукты для новогоднего стола выгоднее купить заранее, чтобы потом не тратить время и не переплачивать. В их числе – консервы, которые входят в состав традиционных для праздничного стола салатов – оливье, крабового, отметила в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Интересно, что производители начинают подготовку к праздничному сезону заранее, на фоне чего осенью снижаются цены на гирлянды, игрушки, искусственные елки, свечи и елочные шары. Как пишет газета «Известия», если закупить декором сейчас, то к декабрю можно не переживать о высоких предновогодних ценах и дефиците интересных моделей. Считается, что в октябре выгодно покупать наборы игрушек — шары, фигурки и подвески. Магазины распродают прошлогодние коллекции, а также делают скидки на новинки. Что касается продуктов, то осенью магазины и рынки часто снижают цены на говядину, свинину, курицу в рамках подготовки к зимнему сезону, уточняет издание.

Что касается консервов, то, как напомнила Матвеева, они есть практически в каждом салате – например, это может быть кукуруза или горошек. Кроме того многие любят готовить закуски, бутерброды с использованием шпротов и других консервов.

«Приобрести эти продукты можно уже сейчас, а лучше даже оптом. Такие товары хранятся вплоть до двух лет, и даже если не пригодятся во время зимних праздников, выкидывать их явно не придётся», — пояснила эксперт.

Заранее специалист посоветовала приобрести также соленья, которые используются в оливье, сельди под шубой и как самостоятельная закуска. Лучше всего купить до того, как спрос станет ажиотажным, а к ценам добавятся сезонные коэффициенты, подчеркнула финконсультант.

Кроме того, она призвала заранее продумать меню, включая список планируемых к приготовлению горячих блюд. Так, например, можно заранее приобрести мясо, птицу, которые при правильной заморозке не потеряют свой вкус. Если хранить их при температуре не выше -16 градусов, то они могут пролежать в морозилке от трёх до шести месяцев, пояснила эксперт.

Также она посоветовала заранее купить соки, морсы, газировку, алкоголь, особенно игристое вино, подчеркнув, что ближе к праздникам все эти напитки станут заметно дороже.

«И не забывайте про оптовые закупки — этот метод извлечения выгоды применим и к напиткам», — заключила Матвеева.

Напомним, до этого она отмечала , что привычка покупать продукты про запас может привести не к выгоде, как считают многие, а к нерациональным тратам и перерасходу средств. Например, многие покупают свежее молоко, пока старое прокисает в глубине холодильника, или докупают крупу, когда килограмм уже стоит в кладовой. Такие неучтённые запасы могут незаметно съедать до 15% ежемесячного продуктового бюджета, предупредила специалист.

Ранее стало известно , что россияне стали чаще экономить на фоне роста цен на продукты.