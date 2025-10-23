Четверо работников российского завода наворовали никель на 7 млн рублей

В Кулебаках несколько работников завода наворовали оттуда никель на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на предприятии металлообработки, где трое мужчин и мастер цеха в возрасте от 33 до 46 лет организовали хищение — они специально оставляли излишки никеля, списывали их и прятали на территории завода. Сообщник-водитель подъезжал к месту хранения, грузил похищенное в автомобиль и вывозил его. Для сбыта украденного через пункты приема металла преступники пользовались документами знакомых.

Таким образом злоумышленники украли и сдали почти 5 тонн никелевой продукции. Об их деятельности стало известно, когда охрана завода задержала воров во время одной из ходок.

Возбуждено уголовное дело. Двое обвиняемых помещены в СИЗО, еще двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде. Имущество фигурантов арестовано. Они добровольно возместили 1 млн рублей ущерба.

