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Мужчина годами выносил с работы золото в волосах и попался

В Италии мужчина использовал свои дреды, чтобы воровать золото с работы
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полицейского участка Ро-Перо провели проверку в магазине по скупке золота в этом районе, сообщает La Repubblica.

Недавно полицейские из города Ро пришли с проверкой в местный ломбард и обратили внимание на посетителя, который пытался сдать 250-граммовый золотой слиток стоимостью €23 тыс. 38-летний мужчина выглядел очень нервным и в итоге признался, что украл золото с литейного завода в провинции Ломбардия, где работал до января прошлого года.

После этого карабинеры пришли с обыском домой к подозреваемому — там они обнаружили другие куски необработанного золота. Мужчина рассказал, что ему удавалось выносить драгоценный металл, пряча его в своих длинных дредах. Позже выяснилось, что за последние 12 месяцев мужчина украл почти 2 кг золота и продал слитки в разные ломбарды, заработав около €150 тыс. Сейчас итальянец находится под следствием.

Ранее в Екатеринбурге женщина воровала из магазинов с помощью коляски.

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