Финальный показ «Недели высокой моды в спорте» прошел в формате иммерсивного шоу

В Москве состоялось иммерсивное шоу с участием балерин и спортсменок

В Москве завершилась «Неделя высокой моды в спорте», кульминацией фестиваля стал гала-показ «Занавес Олимпа» — иммерсивное шоу, объединившее спортсменок ЦСКА и солисток Большого театра, сообщили организаторы.

Отмечается, что в проекте приняли участие гимнастки ЦСКА Таисия Крылова, Ева Юсупова, Полина Строева, Анна Бенера, Дарья Туманова и Алиса Черкасова, синхронистки Елизавета Брэнер и Мария Башкатова, а также солистки Большого театра Мария Кошкарева и Анастасия Смирнова. Финальный номер представила вице-чемпионка мира по современному пятиборью Елизавета Рохлова.

Уточняется, что особенностью постановки стало то, что традиционные виды спорта в ней были представлены в художественном формате. Используя визуальные и звуковые эффекты, организаторы стерли грань между сценой и зрительным залом.

«Для нас это был совершенно новый опыт, мы впервые участвовали в таком подиумном шоу, где нужно было не просто выполнять элементы, а создавать художественный образ и взаимодействовать со зрителем», — рассказала гимнастка ЦСКА Анна Бенера.

Организаторы добавили, что в этом году фестиваль объединил более 50 дизайнеров из 15 регионов России. В рамках деловой программы прошли дискуссии о будущем спортивного костюма, мастер-классы и лекции о применении нейросетей в дизайне.

Стратегическим партнером «Недели высокой моды в спорте» выступил портал «Чемпионат», информационными партнерами стали «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Победителем конкурсной программы стала дизайнер из Санкт-Петербурга Ирина Нейжмак, она получила грант в размере 1 млн рублей на развитие собственного бренда.

Также гостями мероприятия стали двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева и народный артист России Сергей Филин.