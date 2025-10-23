Российский скрипач обвинил бывшую супругу в краже музыкальных инструментов

Российский скрипач Сергей Кравченко обвинил бывшую жену и ее сына в краже своей коллекции музыкальных инструментов и смычков на сумму, превышающую 120 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, из квартиры заслуженного артиста России и профессора Московской консерватории им. Чайковского пропали две скрипки из Италии и Франции на сумму 5,8 млн рублей и 2 млн рублей соответственно, также исчезли личные инструменты Гварнери и Вианича на 14 млн рублей, два загранпаспорта и iPhone 7 за 20 тысяч рублей, €13,3к налички (1,2 млн рублей), а также 58 смычков на 106 млн рублей.

Кравченко уверяет, что за время своей карьеры собрал уникальную коллекцию из 60 редких и дорогих смычков. Скрипач считает, что к краже имеет отношение экс-супруга Ли Е Хи и ее сын Иоханн. По словам скрипача, последний без его разрешения снял со счета 1,3 млн рублей и потратил на поездку в Турцию и шоппинг, а также забрал себе итальянскую скрипку Perevne, купленную за семейные 5,8 млн рублей.

По версии пасынка, Сергей Кравченко сам просил молодого человека перевести себе 1,3 млн рублей с его счета. Деньги были потом возвращены обратно, а скрипка Perevne, о которой идет речь, принадлежит пасынку, но отчим взял ее без спроса и продал.

Как отметил Иоханн, в январе 2023 года к молодому человеку уже приходили участковые из-за трех заявлений отчима, но уголовные дела возбуждены не были.

Ранее россиянин попытался вывезти в Стамбул чертежи редких коллекционных скрипок.