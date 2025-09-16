На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин попытался вывезти в Стамбул чертежи редких коллекционных скрипок

Shutterstock

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в аэропорту Домодедово задержали гражданина России, пытавшегося вывезти в Стамбул чертежи коллекционных скрипок XIX-XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС, передает ТАСС.

Отмечается, что на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля пассажиров у мужчины нашли шесть печатных изданий, а также 16 чертежей музыкальных инструментов — копии форм и размеров скрипок скрипичных мастеров Николо Амати, Джузеппе Гварднери, Антонио Страдивари и их отдельных элементов.

Кроме того, у россиянина обнаружили бумажный перфорированный ролик (перфолента) для механического пианино или пианолы с записью музыки Камиля Сен-Санса «Гавот» от 13 декабря 1905 года.

При этом мужчина не предоставил каких-либо разрешительных документов на перевозку товаров, представляющих культурную ценность.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение культурных ценностей). Россиянину может грозить до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 1 млн рублей.

