«Афиша Рестораны» запустила проект для людей с ограничениями в питании

Издание «Афиша Рестораны» объявило о запуске проекта FREEks, в рамках которых в серии коллабораций с ресторанами и кофейнями каждый месяц будет представлять особое меню для людей с ограничениями в питании. Об этом сообщила пресс-служба издания.

Как рассказала главный редактор «Афиши Рестораны» Маргарита Замураева, при всем многообразии гастрономической жизни Москвы людям с ограничениями в питании по-прежнему непросто найти в меню позиции без глютена и лактозы. Особенно это касается десертов и выпечки.

«Нам важно, чтобы гости московских ресторанов могли следовать своим рекомендациям по рациону и при этом, открывая десертные карты заведений, не чувствовали себя изолированными от гастрономических удовольствий», — подчеркнула Замураева.

Cообщается, что первым партнером проекта стало заведение Lila Pastry. В рамках коллаборации оно добавило в меню три десерта: «Маленький мир», «Клубника-грейпфрут» и «Веган».

Отмечается, что следующими партнерами проекта станут Buro Tsum и 6 pm Bread Kitchen.